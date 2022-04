Cody Simpson paljastab Miley Cyrusest lahkumineku tagamaid: see oli paramatus

Simpson rääkis USA raadiole KIIS FM antud intervjuus, et paari lahkuminek oli nende ühine otsus. "Me teadsime, et lähme edasi erinevates suundades. Ma olin just alustanud ujumistreeningutega, mu elu muutus palju. Ma teadsin, et lõpuks pean ma Austraaliasse tagasi kolima, et korralikult ujumisega tegeleda. Miley hakkas just minema oma uue albumiga tuurile, nii et see oli paratamatu," ütles ta lahkuminekust rääkides. Ta lisas, et Cyrusega koos veedetud aasta oli imeline. "Me elasime koroonapandeemia ajal koos ja meil oli väga lõbus," sõnas ta.