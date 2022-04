ARMAS FOTO | Urmas Klaasi pere sai täiendust

"Isa olla on väga hea," kirjeldab Urmas. "Tütar Ida on meile oma esimesed naeratused kinkinud, ka kuulab ta väga kannatlikult minu laulmist. Lisaks oskab ta juba väga kindlal pilgul ümbritsevat maailma uudistada ja päevakava tahtejõuliselt enda ajaarvestuse järgi suunata."

Urmas loodab, et kohanemine kulgeb valutult ning Klaara sobib kenasti ka pere kuueaastase labradori tõugu Lottega. "Mu ema, Ida vanaema arvas, et nagu minul oli lapsepõlves alati oma koer, nii võiks ka Idal oma suur sõber olla. Labradorikutsikas Klaara on meiega olnud esimesi päevi ja tänaseks on koerad saanud omavahelised suhted enam-vähem korraldatud. Kõik on suured isiksused." Ta hindab, et Lot­tele ja Klaarale juba meeldib koos jalutada.