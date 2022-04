Telesaate "Ringvaade" üks saatejuhte, lapse­ootel Grete Lõbu (44) on pannud vaataja muretsema – Grete kaassaatejuht Marko Reikop hõikas juba eelmisel nädalal maha, et Grete on käesoleva nädala algusest tagasi otse-eetris, kuid nii ei ole läinud.