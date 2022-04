Bändikaaslased saatsid The Wantedi solisti viimsele teekonnale: me ei unusta iial tema naeru

Loomulikult olid kohal ka Parkeri bändikaaslased Siva, Max, Jay ja Nathan, kes aitasid matustel kadunud sõbra kirstu kanda. 2009. aastal loodi üheskoos populaarne poistebänd The Wanted. Max pidas maha emotsionaalse kõne. "Tom oli meile alati venna eest, ta oli bändi algusaegadest saati peamine eestvedaja," meenutas bändikaaslane. "Tema tohutu edujanu ja kirg muusika vastu inspireeris meid kõiki."

"Tal olid alati ainult parimad kavatsused," jätkas Max, "Üks asi, mida me Tomiga seoses iial ei unusta, on tema naer. Talle meeldis ikka inimeste üle südamlikult nalja visata ja naerda, saime seda iga päev tunda." Ta lisas lõpetuseks, et nad jäävad bändiga teda väga igatsema.