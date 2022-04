Maarja-Liis Ilus olukorrast Ukrainas: ilmselt ei suuda me kunagi seda koledust mõista

Eesti noored toetavad sõja eest põgenenud Ukraina lapsi laupäeval toimuva rahukontserdiga. Üritusel esinevad nii praegused kui tulevased tippsolistid koos Eesti parimate kooridega ja orkestriga Kristjan Järvi juhatusel.

Kõlavad soolopalad ja ühislaulud eesti, ukraina ja inglise keeles, kõrvuti helisevad pop ja klassika. Ürituse kohta saad parema ülevaate siit.

Maarja-Liis Ilus avaldas, miks ta on otsustanud laupäevases kontserdis kaasa lüüa. "Muusikal on tugev jõud aidata häirivad ja kurvad mõtted kasvõi hetkeks unustada," räägib naine, "Laupäevasel kontserdil ühinevad koorid, orkester ja erinevad muusikud, et üheskoos tekitada energia, mis ülendaks. Mul on suur au olla osa sellest vägevast kambast."

Lauljatari jaoks on väga oluline toetada Ukrainat ja ühtlasi ka noorte vaimset tervist sõjaolukorras. "Ukrainlased on katastroofilises olukorras ja ilmselt ei suuda me kunagi seda koledust mõista," tõdeb ta, "Tundub uskumatu, et tänapäeval üritatakse midagi saavutada sõdides ja tappes. Kui on võimalik kuidagigi kannatanute seisu leevendada, on aeg tegutseda." Kuna Maarja-Liis on ise samuti lapsevanem, tunnetab ta noorte ja väljakujunemata isiksuste vajadust turvatunde järele teravamalt.

"Ilmselgelt on see pikaajalisem protsess, et ka kõik vaimsed haavad paraneksid," arvab lauljanna, "Jääb vaid loota, et peagi sõda lõppeb ja inimesed suudavad oma eludega edasi minna ning näha helgemat tulevikku."