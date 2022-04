Varalahkunud Tarmo Pihlapi endine abikaasa Eve: ta ei olnud seda tüüpi mees, kes ise naisi taga ajaks meeleheitlikult

Mariann Pihlap läheb aastatega üha rohkem isa nägu

"Pealtnägija" saates käisid külas varalahkunud Tarmo Pihlapi lähedased ja lavakaaslased, kes hinnatud lauljat südamlikult meenutasid. Neljapäeval, 21. aprillil, oleks ta saanud 70-aastaseks.

Tarmo Pihlapi tütar Mariann Pihlap räägib, et inimesed on teda alati isaga väga sarnaseks pidanud. "Väiksena kutsuti mind väikseks Tartsiks," meenutab naine, "Vahel ütlevad need, keda ammu pole näinud, et lähen aastatega üha rohkem isa nägu."

"Üks väga eriline lugu on aastast 1978, Uno Naissoo ja Heldur Karmo lugu "Armastus", mida kuulsin esimest korda kolm aastat tagasi," räägib Pihlap, "See meloodia, need sõnad, see sõnum - see kuidas ta seda kõike väljendas ja esitas, see liigutas mind väga sügavalt. Selles oli selline helgus, taaskohtumine ja äratundmine." Pihlap lisab, et sai laulu mõttest alles hiljem aru.

Oma põlvkonna tähte meenutab ka Pihlapi endine abikaasa Eve, kes tunnistab, et mees oli kunagi naiste seas väga populaarne. "Eks see armukadedus oli ka loomulik tunne, aga ma ei lasknud sel üle pea kasvada," meenutab naine, "Ta ei olnud seda tüüpi mees, kes ise naisi taga ajaks meeleheitlikult. Ta oli pigem see, kes nende eest põgenes."

Ivo Linna sai Pihlapiga kiiresti headeks sõpradeks

Üheks saatekülaliseks oli Tarmo Pihlapi hea sõber Ivo Linna. "Meil kujunesid Tartsiga üsna kiiresti välja väga sõbralikud suhted," räägib laulja, "Ma arvan, et neid kordi oli sadu, kui me käisime igasugustel pidudel ja kontsertidel Tarmoga kahekesi esinemas."

"See oli varakevadel 1987. Väljas oli rohkem kui 30 kraadi külma. Me sõitsime Tarmoga Võrru. Saime sinna Kandle kultuurimajja, aga täissaali asemel oli seal umbes 12 inimest," jutustas Linna. Krõbeda pakase tõttu jäid paljud inimesed kohale tulemata. "Me pidime seal esinema 20 minutit, väikene tervituskontserdikene, ja me laulsime kolm ja pool tundi, sest rahvas hüüdis kogu aeg, et nüüd laulge seda lugu, nüüd laulge seda," rääkis ta.