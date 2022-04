Liis Lemsalu avaldas oma suurima hirmu: ma ei ole sellest üle saanud

Lemsalu tõdes, et teda on kunagi üks lambakoer hammustanud. "Ma ei ole sellest üle saanud. Olin siis oma tuttava juures külas ja oli pime koridor. Ta ütles, et laseb koera välja ja käskis mul minna nurka seisma. Ta tegi ukse lahti, koer haistis mu lõhna ja sööstis mulle kallale. Sääremari sai natuke pureda," kirjeldas ta.