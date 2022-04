"Südamesoov" avab toetusliinid sõja jalust Eestisse põgenenud ukrainlaste toetuseks

24. veebruari hommikul tungis Venemaa Ukrainasse, alustades sõda, mille võimalusest oli palju räägitud, kuid ometi uskusid vähesed, et selline tragöödia võib päriselt juhtuda. Alguse sai suurim põgenikekriis Euroopas pärast Teist maailmasõda.

Südamesoovile räägivad oma loo Harkivi linna lähistelt pärit Svetlana, Kiievist pärit kahe lapse ema Tatjana ning vähihaige Tatjana Kiievi lähistelt, kes jõudis Poola piirilt Eestisse kolme alla 5-aastase lapselapsega. Naistel on üüratu mure sõtta jäänud meeste, oma vanemate ja teiste vanemaealiste inimeste pärast, kes keeldusid oma kodusid maha jätmast.

Hingekriipiv lein mõrvatud kaasmaalaste pärast on jätnud sügava jälje. Koleduste kõrval on põgenikud südamepõhjani liigutatud sadade Eesti inimeste, nii riigiametnike, aga eriti vabatahtlike erakordselt suurest abivalmidusest. Paraku oleme ligi kaks kuud hiljem endiselt sõjaolukorras, ning põgenikke on iga päevaga üha enam Eestisse saabumas.