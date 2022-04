ÕRRITUSFOTOD | Saku Suurhall moondub Terminaatori suurkontserdi eel rokimekaks, müüki paisati ka lisapileteid

Sel reedel, 22. aprillil tähistab Saku Suurhallis enneolematu rock show'ga oma 35. sünnipäeva ansambel Terminaator. Korraldajate sõnul said nad produktsiooniga nüüd ühele poole ja selgus, et seni sisuliselt välja müüdud kontserdile on siiski võimalik veel lisapileteid müüa.