Mis juhtus? Räppar A$AP Rocky vahistati Los Angelese lennujaamas

Räppar oli just jõudnud tagasi puhkusereisilt Barbadose saarele, kus ta veetis aega lauljanna Rihannaga , kes ootab paari ühist last. Lennujaamas pidas politsei ta kinni ja seejärel vahistas ta surmava relvaga kallaletungi eest. Hiljem lasti Rocky vabaks 550 tuhande USA dollari suuruse kautsjoni vastu, vahendab USA Today.

A$AP Rocky on uurimise all 6. novembril Hollywoodis toimunud tulistamise pärast. Seal oli tekkinud kahe osapoole vahel tüli, mille arenedes tulistas kahtlusalune Rocky relvaga tundmatut ohvrit kolm või neli korda. Ohver oli kindel, et kuul riivas tema vasakut kätt. Pärast tulistamist põgenes räppar koos kahe kaaslasega sündmuskohalt jala.