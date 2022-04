Merilin Mälk paljastas huvitava sõltuvuse, mis tal viimasel ajal on

Eile avaldas Mälk oma Instagrami loos, kuidas tal praegu laulukirjutamisega läheb. "Mulle viimasel ajal megalt meeldib laule kirjutada, ma olen isegi natukene sõltuvuses, aga ma usun, et see on hea asi," sõnas lauljatar õhinal. Ta tõdes, et iga päev ei tule laulukirjutamine alati välja.