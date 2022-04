FOTO | Vahele jäi! Töötlemata pilt paljastas, millised Kendall Jenneri "ülisuured" huuled päriselus välja näevad

Kuid tuleb välja, et tegemist polnud võltshuultega, vaid Jenner on illusioone hoopis teist moodi loonud. Nimelt on paparatsofotodelt näha, et lopsakas mops on tekkinud tänu ekstreemsele üle huulepiiri värvimisele.

Olles Kardashianite klanni üks liikmetest, peavad kuulsad õed olema alati valmis selleks, et nende välimus on valvsa pilgu all. Kendalli noorem õde Kylie oli aastate eest samuti huulte pärast pideva luubi all. Nimelt oli Jenner alles alaealine, kui tema suu ja ka ülejäänud nägu väga kiiresti muutuma hakkasid. Toona valetas Kylie, et tema lopsakate huulte saladuseks on osav huulte värvimine, kuid hiljem on ta tunnistanud, et tegelikult käis ta juba enne 18. sünnipäeva täitesüste saamas.