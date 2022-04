Maarjamaa hetke kuumima tõsielusaate uus osa on selles mõttes huvitav, et kaamerate ette on leitud vist kolm Eesti kõige meeleheitlikumat naist. Oma meeleheitel ei lase nad takistada aga perfektse mehe otsinguid.

"Ta võiks olla 170–180 sentimeetrit pikk," teatab uus tüdruk Kätlin. Juba varasematest saadetest teada-tuntud Berit nõustub oma ekraanipartneriga: "Mulle väga pikad kutid ei meeldi. Sorry not sorry, aga väga pikad kutid on suht värdjad!"