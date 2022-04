Uus paar on sündinud: Barack Obama tütar on suhtes filmistaari pojaga!

Tuleb välja, et Sasha väljavalituks on osutunud temast neli aastat vanem korvpallur Clifton Powell Jr., kes on väiksena kasvanud üles just Hollywoodis. Nimelt on noormehe isaks näitleja Clifton Powell, kes on teinud kaasa filmides "Ray", "All Eyez On Me" ja "Norbit".