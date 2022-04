Maksim Galkin paneb vastu inimestele, kes arvavad, et ta on Venemaa reetnud: tehke oma peas vahet kodumaa ja võimu vahel

45-aastane telenägu ei varja, et tunneb end Iisraelis hästi - ta saab elada oma laste ja abikaasaga soojemas kliimas ning tema kontserdid on seal planeeritud mitu kuud ette ja need on välja müüdud. Antud piletitulust antakse suur protsent Ukraina toetuseks. Samal ajal on ta Venemaal tituleeritud reeturiks, kuid ta ise nii enda kohta ei arva.