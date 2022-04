VIDEO | Sõda jättis Jaagup Tuisu lähedasele inimesele igavese jälje: see on hirmus

Jaagup Tuisk tunnistas intervjuus Kroonikale, et ta tunneb alanud sõja tõttu hirmu. Laulja tõdes, et tema vanaema on talle rääkinud lugusid, mis leidsid aset nõukogude ajal. "See on hirmus," kirjeldas Jaagup vanaema läbielamisi. Vaata lähemalt videost!