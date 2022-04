Järgmisel laupäeval, 23. aprillil kell 19:00 toimub Saku Suurhallis toetuskontsert Ukraina laste heaks. Üheks esinejaks on ka Uku Suviste, kes on karjääri jooksul olnud palju seotud ka Venemaaga. Laulja selgitas, et osaleb kontserdil, sest tahab inimestele edasi anda ühtsuse tunnet.