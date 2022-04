Madridis sündinud Penelope on lapsest peale näinud tublisti vaeva, et saavutada edu. Kõigepealt üheksa aastat klassikalise balleti õpinguid Hispaania rahvuskonservatooriumi õpperühmas. Väikesed tüdrukud tahavad üldiselt tantsida ja laulda, aga balletitrenn on nagu tippsport, karm ja halastamatu. Balletis saavad asjad varakult selgeks. Kas ütles Penelopele seda mõni tarkadest õpetajatest või sai ta ise aru, aga vähemalt 15. eluaastaks jõudis temani teadmine, et tippbaleriini temast ei saa. Penelope esines kohalike poptähtede videotes ja jäi silma. Äärmiselt võimekas, väga kena, anname tuld – ütlesid ilmselt produtsendid üksteisele.