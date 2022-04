Nõukogude Ford ja Mersu tegid ilma nii filmides kui ka filmistaaride eraelus

Välimuselt justkui Ford Mailine’i suust kukkunud Volga esimene versioon vuras konveierilt maha 1956. aastal. Üsna pea sai autost toonase eliidi kohustuslik atribuut, millega sõitsid nii Juri Gagarin kui ka Vladimir Võssotski, rääkimata parteigenossedest, kaubabaaside direktoritest ja muidu hangeldajatest. Lihtrahval Volgasse asja ei olnud, kui just taksosse ei istunud või universaalkerega kiirabisse ei sattunud. Ja asi polnud niipalju selles, et auto oli kallis. Kuna defitsiit valitses kõiges peale seebi ja paberosside, ei jagunud tavakodanikele ka autoostulubasid, kui just tutvusi polnud. Ja tutvused olid kõiges määravad. Teada on, et kuigi universaalkerega Volgat üldse müügile ei jõudnudki, sõitis sellega Moskvas ringi filmistaar ja tsirkuseartist Juri Nikulin – seda autot olla teadnud kõik pealinna miilitsad ja triibulise saua näitamise asemel löödi autot nähes hoopis kulpi.