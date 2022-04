"Esimeses stuudios" läks poliitikute vahel nähvamiseks: te ei suuda saadet käima panna ilma propagandat tegemata

Saate edenedes läks arutelu Ungari peaministri Viktor Orbani peale ja Helme kommenteeris teemat ägedalt. Saatejuht Kuusk kutsus teda korrale: „Kas me ei suuda Viktor Orbani nime mainida, ilma et Helmel lamp põlema läheks ja hakkaks kõiki propagandas süüdistama?“ Helmele selline küsimus ei meeldinud ja torkas saatejuhile: „Ei, teie ei suuda saadet niimoodi käima panna, et te ei hakkaks tegema liberaalset propagandat.“ Kuusk liikus pärast seda kommentaari järgmise teema juurde edasi.

Helme ütluste käest ei pääsenud ka poliitikud. Kui Reformierakondlasest rahandusminister Keit-Pentus Rosimannus rääkis Ukraina toetamisest, mis Helmele meelt mööda polnud, ütles ta ministrile: "Teie ülesanne ei ole mitte ehitada üles Ukraina riiki või seista Ukraina rahva eest, vaid seista Eesti rahva eest ja ehitada üles Eesti riiki. Sinu palk on selle eest, et sa seisad Eesti eest."

Midagi liialt traagilist Kuusk poliitikute käitumises siiski ei näe. Ta selgitas neljapäeval Õhtulehele, et „Esimese stuudio“ formaat on väga hea: „Kõik on alati väga põhjalikult läbi kaalutud. Eilses saates juhtus lihtsalt see, et ühe poliitiku puhul keesid emotsioonid natuke üle ja kohati muutus asi kas kontrollimatuks või liiga emotsionaalseks.“ Selline juhtum pole esmakordne, meenutab üle aastakümne poliitsaateid juhtinud Kuusk.