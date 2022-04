FOTO | Mis on valesti? Kehakeeleeksperdile jäi Monaco printsessi perepildil silma veider asjaolu

Charlene naasis pärast 10 kuu pikkust ravi koju Monacosse märtsi keskel. Kuigi printsess on kuude kaupa kodust eemal viibinud, tundub, et tema side lastega on endiselt tugev. Kehakeeleekspert tõdeb, et sama ei saa öelda Charlene'i ja Alberti omavahelise keemia kohta.