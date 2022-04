Pulmakellad kõlisevad! Sofia Richie kihlus noormehega

Sofia kihlatu on muusikafirma Universal Music Groupi esimehe poeg ja ta on modelli pere poolt heaks kiidetud. "Nad on koos õnnelikud," ütles paari tundev allikas Daily Mailile. Peagi tanu alla saava Sofia kätt kaunistab nüüd suure teemantiga sõrmus. Paari on tähtsa sündmuse puhul juba õnnitlenud nii Brooklyn Beckhamiga abiellunud Nicola Peltz kui ka Sofia õde Nicole Richie.