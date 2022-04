HUMOORIKAS VIDEO | Grete Griffini abikaasa on just selle armastatud Eesti artisti suur austaja

Ühendriikides töötav fitnesstreener ja seitsmevõistleja Grete Griffin jagab Instagramis meeleolukat videoklippi oma abikaasast Robertist. Videost on näha, et Robert Griffini suhtumine Eesti muusikasse on aja jooksul tunduvalt muutunud. Eesti artistide seas on tal tekkinud suisa isiklik lemmik, kelleks on ei keegi muu kui Karl Erik Taukar.