Aino Pervik: ma pole kunagi oma laste pärast piinlikkust tundnud, kuigi võib olla mõnikord oleks pidanud

22. aprillil tähistab armastatud luuletaja ja lastekirjanik Aino Pervik oma 90. juubelit. Sel puhul intervjueerib naist tema enda poeg, saatejuht Mihkel Raud. Juubelisaade "Aino on ainus! Aino Pervik 90" on ETV2 eetris 22. aprillil kell 21.30, kuid ERR-i kultuuriportaalist saab saadet vaadata juba enne tele-eetrit.

"Sina ja isa toetasite väga minu rokkmuusikuks püüdlemist, kuigi te saite ju aru, millise elustiili see mulle kaasa toob," ütleb Mihkel Raud emale, "Arutasite te ka omavahel kunagi, kas lapsed on tegemas õigeid või valesid valikuid?" "Mitte nii väga. Valikuid hakkasite te tegema siis, kui isa oli juba halvatud, haige ja ei olnud enam nii terane," räägib luuletaja. "Sinuga oli küll jah natuke probleeme," ütleb Pervik muheledes Mihklile.

"No, see on küll üsna pehmelt öeldud," vastab saatejuht, "Tundsid sa piinlikkust ka minu pärast? Või oled sa üldse pidanud laste pärast kunagi piinlikkust tundma?" Pervik vastab selle peale, et pole kunagi oma laste pärast häbi tundnud, kuigi võib olla mõnikord oleks pidanud. "Lapsed on ikka ju iseseisvad isiksused," lisab ta.