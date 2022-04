FOTOD | Joonistused Kardashianite kohtuprotsessist kütavad kirgi: Kim kaebab selle kunstniku kohtusse

"Kujuta ette, et lähed kohtu alla ja kunstnik joonistab meelega sinu vana näo," kirjutab üks Twitteri kasutaja vihjates naiste rohketele iluoperatsioonidele. "Kim kaebab selle kunstniku kohtusse," viskab teine kommentaator nalja. Kolmas lisab: "Kunstnik ei ole ilmselgelt Kardashianite fänn. Kimi, Khloé ja Kyle’i joonistused on lihtsalt jubedad. Ainult Kris näeb hea välja, vedas tal!"

Paljud jälgijad leiavad, et kunstnik on olnud erapoolik, kuna Blac Chyna näeb joonistustel tunduvalt atraktiivsem välja kui Kardashianid. "Tundub, et joonistaja on Blac Chyna poolel," säutsub üks Twitteri kasutaja.