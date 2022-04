Marju Kuudi lavakaaslane Reet Linna: võisin olla talle väga hea sõber, siis läks mõni aeg mööda ja sain sealt tuld ja tõrva

"Marju ei olnud seda tüüpi inimene, kes ise läheb läbi seina. Mina olen seda tüüpi inimene, et kui ma olen midagi pähe võtnud, siis üritan selle ka ära teha," räägib Linna, "Tema oli äärmiselt tagasihoidlik nendes asjades, justnimelt muusikas - ega tema ei läinud ütlema, et see laul on nüüd laua peal ja just selle tahab ta ära teha. Ta ootas pigem neid pakkumisi, mis talle tulid." Reeda sõnul oli Kuut ääretult musikaalne ja omast ajast ees ning see oli neil algusest peale kohe selge.