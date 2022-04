DRAAMA JÄTKUB | Will Smith ja Jada Pinkett-Smith on Oscari-fiasko tõttu lahkumineku äärel

Hollywoodis levivad kuulujutud näitleja Will Smithi ja abikaasa Jada Pinkett-Smithi võimalikust lahutusest . Siseringi allikad räägivad Style Casterile, et paaril on taas suhtekriis – seekord hiljutise Oscari-fiasko tõttu.

Allika sõnul ei saanud näitlejapaar pärast seda enam omavahel läbi, kui Smith Chris Rockile Oscarite galal kõrvakiilu andis. "Pärast Oscari-skandaali on pinge nende kahe vahel olnud käegakatsutav," kirjeldab ta, "Neil on aastate viisi olnud probleeme, kuid nüüd nad vaevu räägivad." Allikas avaldab, et kui probleemid eskaleeruvad lahutuseks, võib protsess kiiresti räpaseks muutuda.

"Will Smithi varade väärtus ulatub 350 miljonit dollarini, millele Jadal on California seaduste kohaselt õigus," selgitab allikas, "Sellest võib saada üks inetumaid lahutusprotsesse ajaloos, ilmselt ei jääks see alla Angelina Jolie ja Brad Pitti lahutusele."

Pinkett-Smith on varem oma suhteprobleemidest avalikult rääkinud.