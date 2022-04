KUULA JA VÕRDLE | Justin Bieber kaevati loomevarguse eest kohtusse: kahe loo vahel on eksimatud sarnasused

21. aprillil kaebas ettevõte nimega Melomega Bieberi ja Dan + Shay kohtusse. Ettevõtte sõnul on Grammy võitnud pala "10 000 Hours" ja 1980. aasta laul "The First Time Baby Is A Holiday" liiga sarnased. Armastatud artiste süüdistatakse loomevarguses. Ka muusikateadlane dr. Alexander Stewart on seisukohal, et kahe loo vahel on eksimatud sarnasused.