Maitselage või stiilne? Kate Mossi tütar poseerib ajakirjas poolpaljalt: mul on ametlikult häbi Briti Vogue'i pärast

Rõivad, mida neiu ühel pildil kandis, polnud aga fännidele sugugi meeltmööda. Pildil lebab Moss külili põrandal ning tal on seljas helesinine pikkade varrukatega kleit, mis on eest väga paljastav. Kleidi all on eriline poolläbipaistev topp, mis paljastab peaaegu tema rinnad.

Loomulikult pani see foto kommentaatoritel näpud sügelema. "Mul on ametlikult häbi Briti Vogue'i pärast. See on naeruväärne pilt," kirjutab üks pettunud jälgija. Teine lisab: "See näeb lihtsalt kohutav välja. Kaunis naine maitsetus riietuses."