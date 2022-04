Inger tunnistab, et ta pole end kunagi täielikult tüdrukuna tundnud: ma olen hing, kes väärib siin elus elamist

"Lõpuks ma olen Inger, ma olen muusik, ma olen treener, ma olen hing, kes tahab tunda end elavana ja kes tahab teha midagi hingest ja südamega, see ongi see, mida ma teen," ütles Inger ning lisas, et ta pole kunagi end tüdrukuna tundnud.

"Ma olen tundnud midagi palju enamat, ma olen tundnud, et ma olen hing, kes väärib siin elus elamist ja tundmist, ma olen hing, kes armastab seda, mida ma teen muusiku ja treenerina, ma olen hing, kes tahab inspireerida inimesi, ma olen hing, kes kannab just neid riideid, mida ma tahan," selgitas ta.

Ka karjääriliselt oli see tema jaoks segadust täis aeg, sest vahetult enne seda oli ta tänu Eesti Laulule ootamatult kuulsaks saanud. "Ma kaotasin usu sellesse, mida tegin ja ma ei saanud aru, kas see, mida ma Eesti Laulul esitasin, oli üldse see, kes ma päriselt olen, justkui tundus, et mingil hetkel see oli illusioon mu elus, ma püüdsin näida positiivne ja tore, aga oli hetki, kui ma tulin koju ja nutsin," kirjeldas ta oma tundeid.