Tundub, et pere vanimale lapsele prints George'ile on sobiv haridusasutus juba leitud. Daily Mail on otsustanud mitte avaldada antud kooli nime, kuid on teada, et Cambridge hertsog ja hertsoginna on õppeasutust juba kuuel korral külastanud ning George'il oli ka juba proovipäev. Kuid kõik ei läinud nii, nagu oleks võinud arvata.