Elina Nechayeva paljastas tegeliku põhjuse, miks tal kaaslast pole

Lauljatar Elina Nechayeva külastas "Hommik Anuga" saadet, kus jäi saatejuhile kohe silma, et kauni naise sõrmes ilutseb uhke sõrmus. Siiski pidi 30-aastane artist tõdema, et ehte on ta ostnud endale ise ning ühegi noormehe sõrmust tal veel näpus pole.