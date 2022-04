Uus raamat paljastab: Kate'il ja Williamil on olnud suured tülid, mille käigus prints on abikaasa peale karjunud

Raamat, mis kannab nime "William 40-aastaselt: modernse monarhi kujunemine", tõestab, et ka armastatud kuningliku paari jaoks pole suletud uste taga kõik roosiline.

Cambridge'i hertsogil ja hertsoginnal, kes tähistavad järgmisel nädalal oma 11. pulma-aastapäeva, on väidetavalt suured tülid ja kumbki neist naljalt alla ei anna, väidab kuninglik ekspert Robert Jobson oma uues raamatus.

Vaatamata sellele, et William ja Kate on kindel paar ja ilmselgelt väga armunud, väidab Robert, et neil on tülidele väga erinev lähenemine. Ekspert väidab, et prints on pigem karjuja ja Kate proovib rahunemisega asju selgeks rääkida.

Raamatu autoriga rääkis paari jaoks töötav abiline, kes kinnitas, et William võib hakata karjuma, kui talle midagi ikka kohe väga ei meeldi. "Ma arvan, et ma ei tee kellelegi liiga, kui ütlen, et hertsogi ja hertsoginna tülid on päris korralikud, kui nende eriarvamused jõuavad karjumiseni," oli nende abiline väitnud.

"Kuid nad teavad teineteist juba nii hästi, et see tavaliselt saab suhteliselt kiiresti läbi. Kate'il on talle üleüldiselt rahustav mõju," lisas ta. Siiski nendib raamatu autor, et vaatamata tülidele, on hertsoginna toonud Williamile teistsuguse maailmavaate ning ta hoiab printsil kaks jalga maa peal. See on põhjustatud sellest, et Kate kasvas üles teistsuguses keskkonnas kui William.

"Neil on kindel suhe ja Kate annab talle enesekindlust juurde. Seal ei ole kadedust või omavahelist hõõrdumist - nad on õnnelikud teineteise edu üle," lisas autor.