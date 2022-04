Eesti kuulsaim blogi on igaveseks kadunud? Mallukat tabas halb üllatus

Mallukas teavitas oma ustavaid lugejaid koheselt Facebooki vahendusel. "Selline tore lugu siis, et selle serveri, kus mu blogi on, teenusepakkuja kettad ütlesid üles ja mu blogi gone (kadunud) nüüd. Ehk siis tõmban oksa ennast, byeee!" seisab melanhoolses postituses.

Alles mõne päeva eest teatas Mallukas, et viimase pooleteise kuu jooksul tehtud postitused on kadunud. Nüüd on kaotus aga märksa suurem.

Ka tänase postituse juurde lisatud kommentaarides ei oska blogija rohkem informatsiooni jagada. Naise sõnul proovitakse veel kuidagi tema kirjutisi taastada. Kroonika võttis Malluga ühendust, kuid siiani pole ta kommentaare jaganud.

Vähemalt on blogija fännid lootusrikkad ning kommentaarides jagatakse erinevaid soovitusi selleks, kuidas ta saaks edaspidi raha teenida. "Kui üks uks sulgub siis teine avaneb ehk siis esmaspäevast hakkad tööl käima ja nälga ei sure," leiab üks jälgija, kuid on ka neid, kes soovitavad näiteks OnlyFansi leheküljel hakata raha teenima.

Pühapäeva õhtuks on Malluka koduleht tagasi üleval, aga kõige värskemad postitused, mida lugejad saavad näha, on jaanuaris tehtud kirjutised. Samuti ei lae pildid ära.