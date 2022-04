Inger Fridolin (23) jõudis muusikuna avalikkuse ette 2017. aasta sügisel, kui pääses konkursi Noortebänd finaali. Kaks aastat hiljem osales ta Eesti Laulul, kus saavutas 6. koha lauluga "Coming Home".

Seejärel ta aga kadus pildilt. Laulja ütleb, et talle mõjusid koroonast tingitud isolatsioon ja isikliku elu löögid nii rängalt, et ta kaotas usu iseendasse. "Oled kinni nelja seina vahel ja mõtled, et nüüd ma pean tegelema oma emotsioonidega. Ma ei saanud aru, kus on mu koht siin elus," lausub Inger.

Möödunud nädalal tähistas Inger tagasitulekut lavale, esitledes oma uut plaati "Higher Self".