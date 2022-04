VIDEO | Donald Trump läks Meghanist ja Harryst rääkides nii leili, et intervjuu tuli katkestada

Morgan küsis ühes intervjuus Trumpilt otse, kas ta sooviks, et Sussexid kaotaksid kõik oma kuninglikud tiitlid. "Mulle see meeldiks," vastas poliitik.

Trump arvas, et Harry on oma riigi suhtes lugupidamatult käitunud ning ei jätnud kritiseerimata ka Meghanit. "Ma ei ole tema fänn ja pole kunagi olnud," sõnas ta. "Ma arvan, et Harryt on jõhkralt ära kasutatud. Ma arvan, et ühel päeval ta kahetseb seda. Vist juba praegu."