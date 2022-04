Mis juhtus? Bill Murray ebasünnis käitumine viis filmivõtete peatamiseni

The Posti andmetel käitus 71-aastane näitleja Bill Murray filmi "Being Mortal" võtetel nii ebasündsalt, et filmivõtted suisa peatati. Tema vastu esitati kaebus, kuna väidetavalt käitus ta naistega liiga familiaarselt ega suutnud neist käsi eemal hoida. Neljapäeval peatati filmimine määramata ajaks ja asuti uurima Murray senist tegevust võtteplatsil.