VIDEO | Ed Sheeran filmis vaid mõni päev enne sõja algust Ukrainas muusikavideo

Briti muusik Ed Sheeran paljastab, et tema uue "2step" laulu muusikavideo filmiti Ukraina pealinnas Kiievis vaid mõni päev enne Venemaa sissetungi. Sheeran avaldas 22. aprillil Youtube'is loo muusikavideo. Laulus teeb kaasa ka räpiartist Lil Baby.

Muusikavideo alguses on Ed Sheerani enda kirjutatud tekst, milles ta avaldab Ukrainale sel raskel ajal toetust. "Filmisin Kiievis "2-step" muusikavideo vahetult enne laastava olukorra algust," kirjeldab muusik. "See oli minu esimene kord Ukrainas ja mind võeti seal väga soojalt vastu."

Sheeran on tänulik, et tal oli võimalus filmida oma muusikavideo just Ukrainas. "Seisan Ukraina poolel ja annetan Youtube'i voogesituse eest makstavad DEC-tasud Ukraina humanitaarabile," lisab ta.