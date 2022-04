Mõned kuud tagasi emaks saanud Liisa Leetma: praegu on iga käik meile küllaltki väsitav

Bändides Cartoon ja Bedwetters kuulsust kogunud Joosep Järvesaar ja tema meikarist elukaaslane Liisa Leetma said 18. detsembril tütar Elsa vanemateks. Leetma avaldas sotsiaalmeedias, et viimased kolm kuud on möödunud väga rahulikus tempos ja peamiselt kodus olles.