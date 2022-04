Ei kuule või ei taha kuulda? Elina Nechayeva keerutas sõjaküsimusele vastates

"Ma ei saa aru, miks peab maailmas olema selline olukord, kus toimub jube lõhestumine inimeste seas. Nagu oli koroonaga. Aina tuleb uusi olukordi, kus inimesed veel rohkem lõhestuvad. Kaua võib?" ütles Nechayeva ning lisas, et tuleb luua kaunist muusikat.

Välba pani ka tähele, et kauni naise sõrmes ilutses uhke sõrmus. Siiski pidi 30-aastane artist tõdema, et ehte on ta ostnud endale ise ning ühegi noormehe sõrmust tal veel näpus pole.