FOTOD | Ewert Sundja esines maalilise kontserdiga Kumu auditooriumis täissaalile

Ewert Sundja, kes on peamiselt tuntud ansambli Ewert and The Two Dragons liikmena, esines publikule soolokontserdiga, esitades oma eelmisel aastal ilmunud soololugusid nagu "Half of it" ja "Goodnight, goodnight" ning seni avaldamata muusikat, kavereid, lugusid ansambli Ewert and The Two Dragons repertuaarist, ent ka muusikapalasid, mida on Ewert kirjutanud teistele artistidele.