Rootsi kuninganna räägib oma ema dementsusest: ta ei tundnud kuningat ära

Silvia ema põdes esmalt depressiooni. Talle anti selle vastu elektrišokki ja ravimeid, kuid siis diagnoositi tal dementsus. "Näis, et elektrišokiteraapia mõjub pigem hästi," rääkis kuninganna, "kuid tänaste teadmiste kohaselt võis just see põhjustada dementsust ja põhjustada šoki tema mõlemas ajupooles." Silvia tõdeb, et sel ajal, vahetult pärast sõda, polnud veel piisavalt teavet. Ta pani kuulajatele südamele, et dementsus võib tuleneda väga erinevatest põhjustest, näiteks läbi õnnetusjuhtumi või liigse rasvasisalduse tõttu veres.