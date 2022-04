Vaid 16 päeva pärast astub Torinos Eurovisioni lavale Stefan, kes esindab Eestit palaga "Hope". Ka sel aastal on lauluvõistluse populaarseima fännisaidi Wiwibloggsi eksperdid hinnanud kõiki esitlusi ning vaatamata sellele, et Stefan sai nende käest suhteliselt kõrge hinde, on kriitikutel öelda nii mõndagi Eestit esindava loo kohta.