KROONIKA ARHIIVIST | Lauri Liiv elukaaslasest: kui elus on inimene, keda armastad, on kõik võimalik

"Elus on pöördeid, mis viivad uude suunda, ja parem on, kui ei unista, vaid haarad võimalusest," räägib laulja Lauri Liiv. Ta võiks elu lõpuni laulda surematut hitti "17", ent ei liugle vana rasva peal. Hittide kõrval on ka muu elu - draama- ja muusikalirollid, kindel elukaaslane ja südamesõbrad.