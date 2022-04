Marine Le Pen oma ema Pierrette'iga eelmisel nädalal. Kuigi pärast Playboy fotosessiooni teatas tütar, et ei tunnista Pierrette'i enam oma emana, siis nüüdseks on nende suhted paranenud.

Kuigi Prantsusmaa tänavused presidendivalimised on juba läbi ja on teada, et riiki juhib järgmised viis aastat Emmanuel Macron, siis Briti meedia on välja kaevanud tema konkurendi Marine Le Peni ema mineviku erootilised saladused.