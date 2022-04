Seksifännid leidsid teineteist! Mihkel Raud ja Epp Kärsin: meis kõigis on iha oma intiimelu piire laiendada

Ootamatu tandemi Epp Kärsini (42) ja Mihkel Raua (53) vestlustuur “Kuhu kaob armastus?” tõotab plahvatuslikku publikumenu, sest nende esimene šõu Valgamaal asuvas romantilises Taagepera lossis müüdi välja vaid kümne minutiga. Pealegi suurema kärata, sest dueti vestlusõhtute piletid ilmusid müüki ainult Kärsini koolitusfirma Amare Luna koduleheküljel. Rahva suurel nõudmisel on lossis kuulutatud välja juba tandemi uus vestlusõhtu, sedakorda juunis.

“Me arvame, et meil mõlemal on üsna palju suhtekogemusi – nii häid kui halbu,” sõnab Mihkel, kel on selja taha jäetud kolm abielu. “Usun, et ka kuulajaile on sellest abi, sest Epp on teinud juba aastaid neil teemadel koolitusi ja mina olen kirjutanud raamatuid, mis ei puuduta ainult seksuaal-, vaid ka suhteelu. Ootan etteasteid põnevusega, sest mulle tundub, et me ei ole Epuga nii mõneski asjas ühte meelt – nii et küllap seal tuleb ette ka vaidlemist ja arutelu.”