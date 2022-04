Anita Sibul (24) on Eesti oma Carrie Bradshaw, kelle riidekapp on pungil hinnalistest brändirõivastest, kes kirjutab avameelseid kolumne suhetest ega pelga tunnistada, et saab luksulikku eluviisi lubada tänu rikkale kaaslasele. Tema hobiks on degusteerida Michelini tärniga restoranide menüüsid ja peatuda viietärnihotellides. Anita on reisinud juba viiekümnes riigis ja mõnes neist on tal välja kujunenud ka lemmikpeatuspaigad. “Tenerifel on mu vaieldamatu lemmik Ritz Carlton Abama, kus olen lasknud kohalikul fotograafil teha endast ühed imelisemad fotod!”

Kaunitar lubab kaaslasel end küllusega poputada – tal on selles osas terve suhtefilosoofia. Anita arvates on ohu märk, kui varakas mees ei hellita oma kaaslast hea ja paremaga.