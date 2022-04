Ka Kardashian ise on üritanud oma esimest abielu, mille teine pool oli muusikaprodutsent Damon Thomas, vaiba alla lükata. Näiteks on tõsielustaar üritanud jätta muljet, nagu see liit oli sõlmitud narkootikumide mõju all ning ta kasutas meelemürke kogu abielu vältel.

Samal ajal, kui Kardashianist on saanud üks maailma kuulsamaid naisi, on Thomas hoidnud oma suu nende suhte kohta lukus. Nüüd on 51-aastasel mehel saanud oma eksnaise väidetest villand ning ta andis mõista, et kõik ei olnud nii nagu Kim siiani kirjeldanud on.