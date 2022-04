FOTOD | Ilu on vaataja silmades? Internetis levib Viljandi kinnisvarakuulutus, millel on nii mõnigi huvitav detail

Nimelt on üks tähelepanelik Twitteri kasutaja @koutchoukalimar märganud, et 322 ruutmeetrises majas on seintel vägagi pilkupüüdvad kunstiteosed. "Mida p**set siin toimub?" küsib kasutaja oma säutsus, kuhu juurde on lisatud maja elutoas asuvast maalist pildil.

Kuid tegemist pole ainsa huvitava kunstiteosega, mis antud maja seinu kaunistab. Kuulutuse teistelt fotodelt on näha, et ka teistes tubades on vaatamiseks üles pandud erineva temaatikaga maale. Enamik neist kujutavad kas meest ja naist või on hoopis erootilisema sisuga. Näiteks sauna eesruumis on portree palja büstiga heledapäisest naisest. "Ma ei taha seda diivanit puudutada," ütleb postituse autor fotol nähtava sisustuselemendi kohta.