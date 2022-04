Muusikasõbrad, rõõmustage! Miljonite lemmik The Rasmus tuleb Tallinnasse

Soome poprocki vaieldamatult üks eredamaid tähti The Rasmus sai alguse juba 1994. aastal. Üle kahe aastakümne on Soome poprockimeistrid üllitanud 9 albumit, milledelt pärinevad hitlood “F-f-f-falling”, "In The Shadows", “In My Life“, “First Day Of My Life“, "Guilty", "No Fear" ei ole võõrad ühelegi popmuusika austajale.